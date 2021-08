La definizione e la soluzione di: Impiegati cui sono affidate le vendite in negozio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : commessi

Curiosità/Significato su: Impiegati cui sono affidate le vendite in negozio Benetton (azienda) Veneto, in provincia di Treviso, dai fratelli Luciano, Gilberto, Giuliana e Carlo Benetton.. Nello stesso anno viene inaugurato il primo negozio a Belluno 25 ' (2 172 parole) - 16:53, 21 giu 2021

