La definizione e la soluzione di: "Il potere __ chi non ce l'ha", diceva Andreotti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : logora

Curiosità/Significato su: Il potere __ chi non ce l ha, diceva Andreotti Bettino Craxi - ottobre 2008, e confermata in un'intervista da Andreotti, allora ministro degli Esteri, in Andreotti e il ministro libico confermano "Craxi avvertì Gheddafi 210 ' (21 511 parole) - 14:32, 27 lug 2021

Altre definizioni con potere; diceva; andreotti; Popolazione che si ribella contro il potere; La tutela dagli arbìtri del potere pubblico; In quella dei bottoni... c'è il vero potere!; Il Potere girato da Orson Welles; Elementare __, diceva Sherlock al suo assistente; Cogito __ sum, diceva Cartesio; Lo diceva E.T.: __ casa; Si diceva per esortare; Era il partito di Andreotti; Iniziali di Andreotti; Ultime Definizioni