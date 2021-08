La definizione e la soluzione di: Esposti a forti correnti d'aria come certi luoghi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : ventosi

Curiosità/Significato su: Esposti a forti correnti d aria come certi luoghi Radioattività il fratello Jacques, facendo ionizzare l'aria tra due elettrodi e provocando il passaggio di una piccola corrente di cui misurava l'intensità in rapporto 30 ' (3 875 parole) - 19:43, 13 lug 2021

