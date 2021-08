La definizione e la soluzione di: La C dell'organo costituzionale CSM. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : consiglio

Curiosità/Significato su: La C dell organo costituzionale CSM Consiglio superiore della magistratura (categoria Organi di rilievo costituzionale) Il Consiglio superiore della magistratura (CSM) è un organo di rilievo costituzionale dell'ordinamento politico italiano, di governo autonomo della magistratura 32 ' (3 790 parole) - 20:36, 14 lug 2021

Altre definizioni con dell; organo; costituzionale; Luogo della fuga del bambino Gesù con la famiglia; Struttura di protezione delle auto sportive ing; Ingrediente fondamentale della birra; Il più popoloso stato dell'India Uttar __ ind; Un organo di controllo; Organo per la respirazione; Organo maschile del fiore; Deficit di sviluppo di un organo o un tessuto; Una forma di Stato assoluta o costituzionale;