La definizione e la soluzione di: Data non per merito ma per benevolenza. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : concessa

Curiosità/Significato su: Data non per merito ma per benevolenza Grazia (teologia) (categoria Voci non biografiche con codici di controllo di autorità) In ambito religioso, grazia è una benevolenza che Dio o - nei sistemi religiosi politeisti - una divinità manifesterebbe verso l'essere umano, come un 15 ' (1 535 parole) - 10:19, 16 giu 2021

