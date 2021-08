La definizione e la soluzione di: Così è il cavolfiore in una ricetta sarda. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : soffocato

Curiosità/Significato su: Cosi e il cavolfiore in una ricetta sarda Cascà (categoria Cucina sarda) tempo il piatto si è evoluto, ed alla ricetta base si sono aggiunte le varie verdure di stagione e la carne suina. Il piatto così trasformato è divenuto 3 ' (259 parole) - 16:28, 3 apr 2021

