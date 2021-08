La definizione e la soluzione di: Come lo stile di vita di alcuni frati e suore. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : monacale

Curiosità/Significato su: Come lo stile di vita di alcuni frati e suore Ordine dei frati predicatori L'Ordine dei frati predicatori (Ordo fratrum praedicatorum) è un istituto religioso maschile di diritto pontificio: i frati di questo ordine mendicante 32 ' (4 041 parole) - 08:16, 17 lug 2021

Altre definizioni con come; stile; vita; alcuni; frati; suore; Portata via come la terra da una vanga; Veloce... come un tratto di fiume impetuoso!; Come spesso è il filo delle recinzioni; Come la benda che serve a bloccare un arto rotto; Tagliato in due come un mazzo di carte; Che hanno uno stile linguistico ricco ed elegante; Due lettere di stile; Un'arma come lo stiletto; Uno stile di nuoto; Orlo spesso atto a evitare lo sfilarsi del tessuto; Il biografo di Carlo Magno, autore di Vita Karoli; Invitare, spingere a fare qualcosa; Evitato all'ultimo, come un crimine o un incidente; Alcuni lo preferiscono al dolce; Alcuni si immergono in apnea; Alcuni secoli di storia; La radice piccante che ad alcuni piace sul lesso; Frati conversi; Decifrati... come certi contratti!; Come i dolci frati... di Carnevale!; Caratterizzava i frati; Il... tirocinio delle suore; Suore della congregazione fondata da Angela Merici; In un convento di suore è la matricola; Regola delle suore che non possono uscire; Ultime Definizioni