La definizione e la soluzione di: Come persone... sotto processo!. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : imputate

Curiosità/Significato su: Come persone... sotto processo! Processo alle streghe di Salem Il processo alle streghe di Salem è una serie di atti giuridici rivolti a persone accusate di stregoneria che si svolse a partire dal 1692 nel villaggio 29 ' (4 164 parole) - 13:47, 15 feb 2021

