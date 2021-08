La definizione e la soluzione di: Come le ossa... della robusta costituzione!. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : grosse

Curiosità/Significato su: Come le ossa... della robusta costituzione! Lucy (australopiteco) scoperto nel 1974 in Etiopia, consistente in centinaia di frammenti di ossa fossili che rappresentano il 40% dello scheletro di un esemplare femmina 11 ' (1 423 parole) - 16:18, 27 apr 2021

Altre definizioni con come; ossa; della; robusta; costituzione; Portata via come la terra da una vanga; Veloce... come un tratto di fiume impetuoso!; Come spesso è il filo delle recinzioni; Come la benda che serve a bloccare un arto rotto; Tagliato in due come un mazzo di carte; S'indossa col freddo, insieme a guanti e cappello; Togliere la carne dalle ossa per cibarsene; Il Barbarossa che guidò il Sacro Romano Impero; Legno rossastro usato soprattutto per le pipe; Area in cui lavorano i meccanici della F1 ing; L'Andrea ex difensore della Juve e della nazionale; Abitante della città col Palazzo delle Paure; Il Sergio che è stato proprietario della Cirio; Fisicità vigorosa e robusta; Robusta e vigorosa nel fisico; Dotato di costituzione fisica robusta; Florida e robusta; Persone di costituzione fragile ed esile; Secondo la Costituzione appartiene al popolo; La Costituzione ne ha centotrentanove; La Costituzione garantisce quello alla salute; Ultime Definizioni