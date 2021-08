La definizione e la soluzione di: Chi predispone il terreno per la semina. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : aratore

Curiosità/Significato su: Chi predispone il terreno per la semina Aratura (categoria Lavorazioni del terreno) rittochino, invece, predispone il terreno all'erosione in quanto l'acqua tende a defluire lungo i solchi acquistando velocità. Per questo motivo la lavorazione 38 ' (4 854 parole) - 04:23, 26 mag 2021

Lungo atrio al pianterreno di un palazzo; Insidioso... come un terreno!; Prosciugare un terreno; Terreno coltivato a frutta e verdura; Noto detto chi semina vento __ tempesta; Ritrovò la strada di casa disseminando sassolini; Il contadino che prepara a mano il terreno per la semina; E' disseminata di gigantesche teste di pietra;