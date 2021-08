La definizione e la soluzione di: Chi ha meno di diciotto anni, per la legge. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : minorenne

Curiosità/Significato su: Chi ha meno di diciotto anni, per la legge Prostituzione in Italia (sezione legge Merlin del 1958) creò confusione tra chi voleva un vero abolizionismo e chi voleva una vera abolizione delle restrizioni al meretricio. La legge Merlin (L75/1958) divenne 51 ' (5 200 parole) - 00:54, 19 mag 2021

