La definizione e la soluzione di: Cadavere di animale non putrefatto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : carcassa

Curiosità/Significato su: Cadavere di animale non putrefatto Rafflesia (sezione La Rafflesia nella cultura di massa) la carne putrefatta; per questa ragione le popolazioni locali indicano la pianta con nomi traducibili come "pianta carne" o "pianta Cadavere" (vedi sotto) 10 ' (1 115 parole) - 18:41, 26 lug 2021

