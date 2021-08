La definizione e la soluzione di: Bacinelle per lavare i panni a mano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : tinozze

Altre definizioni con bacinelle; lavare; panni; mano; Si riempie d'acqua per lavare il pavimento; Si usano per lavare i piatti; Pronte da lavare; Tagliare i panni addosso; L'elettrodomestico per i panni sporchi; Mettere i panni ad asciugare; Secondo un detto, vi si lavano i panni sporchi; È a mano armata in un film di Kubrick del 1956; Il quartiere romano con la Torre Brunori; Saggiare con mano; Le tiene in mano il batterista; Ultime Definizioni