La definizione e la soluzione di: Avuti in consegna, ottenuti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : ricevuti

L'avverbio di chi consegna; Si consegna svolto; Consegnare le medaglie ai vincitori; Le consegnano i vinti; Prodotti ottenuti da altri; Ottenuti grazie alle proprie azioni; Ottenuti nuovamente;