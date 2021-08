La definizione e la soluzione di: Aspri in modo sgradevole. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : rancidi

Curiosità/Significato su: Aspri in modo sgradevole Carlo V d'Asburgo (sezione La visita in Sicilia e le campagne del Nordafrica) asserragliarsi in Castel Sant'Angelo. Questa vicenda è tristemente nota come il "sacco di Roma". Questi fatti suscitarono moti di sdegno talmente Aspri in tutto 125 ' (13 360 parole) - 08:39, 18 lug 2021

Altre definizioni con aspri; modo; sgradevole; Invidia inasprita; Aspri come frutti acerbi; Aspri come limoni; Aspri come il limone; Un altro modo di dire centottanta gradi; I pomodori come i cherry; Un altro modo per dire sedia; In modo onesto e trasparente senza false __; Odore sgradevole emesso dal cavo orale; Uno sgradevole cigolio; Mistura sgradevole di cibi o bevande; Sgradevole al palato; Ultime Definizioni