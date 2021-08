La definizione e la soluzione di: Area in cui lavorano i meccanici della F1 ing. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : paddock

Curiosità/Significato su: Area in cui lavorano i meccanici della F1 ing Lamborghini (categoria Aziende della città metropolitana di Bologna) fondatore della Lamborghini Trattori. La sede e l'unico stabilimento produttivo sono da sempre situati a Sant'Agata Bolognese, dove lavorano oltre 1.400 dipendenti 104 ' (7 923 parole) - 17:43, 23 lug 2021

Altre definizioni con area; lavorano; meccanici; della; Locuzione che indica un'area rischiosa o frenetica; Una piccola zona verde nell'area urbana; Delimitano l'area; Area storica di origine di Alessandro Magno; Uomini che lavorano sui mobili con sega e martello; Lavorano nei panifici; Lavorano negli allevamenti di cavalli; Lavorano a bordo; Sono blu quelle dei metalmeccanici; Le insudiciano i meccanici; E' ignifuga quella dei piloti e dei meccanici di F.1; In fabbri e meccanici; L'Andrea ex difensore della Juve e della nazionale; Abitante della città col Palazzo delle Paure; Come le ossa... della robusta costituzione!; Il Sergio che è stato proprietario della Cirio; Ultime Definizioni