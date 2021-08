La definizione e la soluzione di: Alessandro, ex calciatore e icona dell'Inter. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : altobelli

Curiosità/Significato su: Alessandro, ex calciatore e icona dell Inter Salvatore Schillaci (categoria Voci con modulo citazione e parametro pagina) (Palermo, 1º dicembre 1964), è un ex calciatore italiano, di ruolo attaccante. Lo si ricorda principalmente per le sue prodezze e gol al campionato del mondo 35 ' (3 068 parole) - 17:45, 18 lug 2021

