La definizione e la soluzione di: Abile nell'individuazione delle cause dei problemi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : diagnosta

Altre definizioni con abile; nell; individuazione; delle; cause; problemi; Manuale tascabile con nozioni pratiche di base; Infermiere responsabile di un reparto ospedaliero; Elusivo inafferrabile; Lo è un lavoro non stabile; La piega... nella moda! fra; Il riscaldamento nelle gare di motori ing; Nell'Orlando furioso è un grande amico di Medoro; Ragazze che gareggiano nella stessa squadra; Come spesso è il filo delle recinzioni; Abitante della città col Palazzo delle Paure; Il Gian Marco ex Ministro delle politiche agricole; Proprio delle tecniche di navigazione; Fenomeno scientifico originato da cause esterne; Aiuta a stabilire le cause d'un incidente aereo; Le cause a cui nessuno pensa mai; Cause; In grado prevedere problemi e adottare soluzioni; Segue i problemi delle persone disagiate; Studia i problemi morali legati alle scoperte mediche; Si occupa dei problemi economici mondiali sigla;