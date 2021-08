La definizione e la soluzione di: E' stata al governo per tutti i primi decenni della Repubblica sigla. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : DC

Curiosità/Significato su: E stata al governo per tutti i primi decenni della Repubblica sigla San Marino ( Repubblica di San Marino) abbreviato in Repubblica di San Marino, è uno stato senza sbocco al mare dell'Europa meridionale situato nel centro-nord della penisola italiana, al confine 92 ' (10 016 parole) - 17:17, 31 lug 2021

Altre definizioni con stata; governo; tutti; primi; decenni; della; repubblica; Assomiglia a una lucertola crestata; L'intestatario di un'azienda; Degustata e apprezzata; La Maze che è stata campionessa slovena di sci; L'autogoverno dei magistrati in tre lettere; La carica del capo di governo; I diversi sistemi di governo; Vi ha sede il governo boliviano; Isa del film La signora di tutti; Arrivano tutti in stazione; Conosciuta da tutti; Ha lo slogan Per te. Per tutti; I... primi passi; Tagliare per primi il traguardo; Vende care le primizie; 1 primi degli elenchi; Il decennio del '900 con il Maggio Francese; Il collezionismo di cimeli di pochi decenni fa; Gli americani lo chiamano Lo Stato della prateria; Un centro turistico della Calitormia; Il più famoso rosicone della storia; Il nome della Ricciarelli; Lisola che è sede di una repubblica cinese; L'isola su cui sorgono Haiti e la Repubblica Dominicana; La repubblica con Damasco; Una repubblica islamica; Ultime Definizioni