La definizione e la soluzione di: In mezzo all'aula. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : Ul

Curiosità/Significato su: In mezzo all aula Santuario di San Pio da Pietrelcina (sezione aula liturgica) per mezzo di alcuni gradini. Particolare attenzione è stata posta anche nella disposizione delle aperture per l'illuminazione naturale: l'intera aula liturgica 29 ' (3 502 parole) - 15:35, 25 giu 2021

Altre definizioni con mezzo; aula; Quasi mezzo chilo; In mezzo a cinque; Seduto... in mezzo; Mezzo giro; È tipico quello dell'aula di Montecitorio; In Inghilterra la indossano molti avvocati in aula; Lo è il giudice in aula; Insieme di alunni della stessa aula; Ultime Definizioni