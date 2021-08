La definizione e la soluzione di: Cosi vanno le pratiche in ufficio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : Evase

Curiosità/Significato su: Cosi vanno le pratiche in ufficio ufficio (diritto) per intero (ufficio in senso funzionale); tuttavia, se si considerano gli uffici così come configurati dalle norme giuridiche (uffici in senso giuridico) 10 ' (1 280 parole) - 00:02, 22 giu 2016

