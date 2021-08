La definizione e la soluzione di: Vendono dolci... sotto zero. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : Gelatai

Altre definizioni con vendono; dolci; sotto; zero; Vendono abusivamente biglietti a prezzi maggiorati; Vendono marche da bollo e altri monopoli di Stato; Negozi che vendono prodotti naturali a scopo terapeutico; Vi si vendono tisane; Molli e dolci; Sono dolci o traversi; Dolci avvolti in stagnola; Mellifluo, dolciastro; La parte non sottoscritta di un aumento di capitale; Scorre sotto il Ponte Vecchio; Il sottoscritto allo specchio; Cova sotto la cenere; Uno meno zero; Lo zero o l’uno nel PC; Nulla, zero; Che ha prezzo pari a zero; Ultime Definizioni