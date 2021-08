La definizione e la soluzione di: Vecchio sistema operativo per computer. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : DOS

Curiosità/Significato su: Vecchio sistema operativo per computer Microsoft Windows (categoria Senza fonti - sistemi operativi) ambiente grafico per i sistemi operativi MS-DOS e PC DOS (dedicati ai personal computer compatibili IBM), e diventa sistema operativo con Windows NT (dedicato 41 ' (3 301 parole) - 00:39, 24 lug 2021

Altre definizioni con vecchio; sistema; operativo; computer; Scorre sotto il Ponte Vecchio; Più che vecchio; L’omonimo più vecchio; Così è detto un veicolo vecchio e male in arnese; Un sistema per affidare un patrimonio in gestione; Il sistema che fu demolito dalla teoria di Copernico; Il sistema montuoso più alto d'Europa; Sistemare un po’ più vicino; Il Gates della Microsoft e del sistema operativo Windows; Il sistema operativo dell'iPhone; Il sistema operativo di Google; Il tasto del computer analogo a Canc; Computer d’appoggio collegato a Internet; Invece del mouse per disegnare sul computer; Il pirata informatico che viola i computer; Ultime Definizioni