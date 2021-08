La definizione e la soluzione di: Tesi per ingannare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 12 lettere : Trabocchetti

Curiosità/Significato su: Tesi per ingannare Fallacia significa ingannare. Il più delle volte tali ragionamenti vengono costruiti ad hoc da colui o coloro che li propongono, con l'intento di ingannare o anche 27 ' (3 813 parole) - 11:15, 17 feb 2021

