La definizione e la soluzione di: La terra in cui nessuno è profeta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : Patria

Curiosità/Significato su: La terra in cui nessuno e profeta Nemo propheta in patria propheta in patria (sua) è una locuzione in lingua latina che significa: "nessuno è profeta nella [propria] patria". L'espressione vuole indicare la difficoltà 6 ' (780 parole) - 14:59, 24 mag 2020

Altre definizioni con terra; nessuno; profeta; Quella dell'Everest è il punto più alto della Terra; La biblica terra promessa; Il fusto sotterraneo delle felci; Perde se tocca terra con le spalle; Anche se fragorosa non spaventa nessuno, anzi..; Non vi vive nessuno; Un film con Paola Cortellesi Nessuno mi può __; Nessuno può farlo in un noto brano della Caselli; Il profeta... ingoiato dalla balena; Un profeta ebreo; Un grande profeta ebre; Il profeta che Manasse fece segare in due; Ultime Definizioni