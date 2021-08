La definizione e la soluzione di: Il supporto per la pallina da golf. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : Tee

Curiosità/Significato su: Il supporto per la pallina da golf golf nazionale). Il gioco consiste nel colpire una pallina (nota come palla da golf) lungo un apposito percorso, da una piazzola di partenza (il tee), fino 29 ' (4 207 parole) - 13:58, 31 lug 2021

Il supporto della pallina da golf; Il supporto per il piede nella cavalcatura; Supporto a gabbia delle vesti femminili d'un tempo; Il supporto della bacinella; Il supporto della pallina da golf; Serve a colpire la pallina da tennis; Tennis speciale fatto con pallina leggera ing; Il rumore che fa all'inizio la pallina del tennis da tavolo; Grande golfo libico; Colpo irripetibile del golf; Cura l'erba del golf; Stato sul Golfo Persico;