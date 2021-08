La definizione e la soluzione di: Sono lunghe per l'insonne. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : Nottate

Curiosità/Significato su: Sono lunghe per l insonne Insonnia insonnia lamentano di non essere in grado di prendere sonno o di dormire solo per pochi minuti, agitandosi nel letto durante la notte. Se l'insonnia dovesse 32 ' (3 681 parole) - 07:48, 31 lug 2021

