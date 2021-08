La definizione e la soluzione di: Quelle ridens vivono in Africa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : Iene

Curiosità/Significato su: Quelle ridens vivono in Africa crocuta, Erxleben, 1777), nota anche come iena ridens o iena maculata, è una iena indigena dell'Africa subsahariana. Viene classificata dall'IUCN tra

Altre definizioni con quelle; ridens; vivono; africa; Ci sono quelle sopracciliari; Quelle minerali sono termali; Ci sono quelle mangiafumo; Quelle dolenti sono gravi; L'animale ridens; Vivono spostandosi; Vivono... tra le acque; Vivono ai piedi dell'Himalaia; Ci vivono zebre, leoni, struzzi e gnu; Antilope africana; Un deserto africano; Rapaci africani detti serpentari; L'Africa di Karen Blixen; Ultime Definizioni