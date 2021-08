La definizione e la soluzione di: In Puglia e in Sardegna. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : GA

Curiosità/Significato su: In Puglia e in Sardegna Puglia vedi Puglia (disambigua). La Puglia (AFI: /'pu??a/; Apulia in latino, Iapyghia, ?ap???a in greco antico, Pùgghie, Puie o Puje in pugliese, Puja in salentino 179 ' (18 952 parole) - 22:59, 29 lug 2021

