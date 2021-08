La definizione e la soluzione di: Opposto a OFF. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : ON

Curiosità/Significato su: Opposto a OFF Off-topic Un contributo a una discussione internet è chiamato off-topic od OT ("fuori tema") se non è inerente all'argomento generale della discussione. Questo 1 ' (143 parole) - 15:48, 27 apr 2021

Altre definizioni con opposto; Lo opposto di trans; E l'opposto dell'amore; I suo opposto è qui; In senso opposto alla normale direzione di marcia; Ultime Definizioni