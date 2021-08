La definizione e la soluzione di: Se non piove si secca. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : Torrente

Curiosità/Significato su: Se non piove si secca Pioggia (categoria Voci non biografiche con codici di controllo di autorità) dalle nuvole non riesce a raggiungere la superficie ed evapora nell'aria durante la fase di discesa, specialmente se attraversa aria secca; questo tipo 15 ' (1 892 parole) - 00:02, 18 lug 2021

Altre definizioni con piove; secca; Finisce se piove; Si ingrossa quando piove; Erano nel cielo se piove a catinelle; Lo erano Le stelle in un libro di Guido Piovene; Rimasto in secca; Orzo germinato e seccato; Annoiare. seccare; Anagramma di seccatori che rima con oppiacei; Ultime Definizioni