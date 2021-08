La definizione e la soluzione di: Messe in catene. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : Te

Curiosità/Significato su: Messe in catene Cheratina (sezione In base alla struttura secondaria) costituita da una catena polipeptidica con struttura ad elica di lunghezza intorno ai 450 Å. Le catene interagiscono tra loro, organizzandosi in strutture man 4 ' (457 parole) - 17:39, 10 mar 2021

