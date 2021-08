La definizione e la soluzione di: Materiale per cravatte. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : Seta

Curiosità/Significato su: Materiale per cravatte Cravatta a farfalla come la cravatta. La cravatta nera dello smoking è solitamente in raso o seta lisci, dello stesso Materiale della eventuale fusciacca. La cravatta bianca 4 ' (544 parole) - 16:23, 1 mar 2021

Altre definizioni con materiale; cravatte; Materiale nero e viscoso; Materiale che si usava per fare statuette; Fa parte del materiale ferroviario; Il materiale della statua del Perseo di Cellini; Tessuto per cravatte; Diventa... belle cravatte; Ultime Definizioni