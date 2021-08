La definizione e la soluzione di: Chi la fa non ha dormito. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : Alba

Curiosità/Significato su: Chi la fa non ha dormito Dormizione di Maria ( Dormitio Virginis) la parola Assunzione. L'uso del termine "dormizione" (in latino dormitio) deriva dalla dottrina, sostenuta da gran parte dei teologi, che Maria non sarebbe 12 ' (1 399 parole) - 14:23, 3 giu 2021

