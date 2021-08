La definizione e la soluzione di: Catasta in fiamme. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : Pira

Curiosità/Significato su: Catasta in fiamme Falò di inizio anno (categoria Eventi in Friuli-Venezia Giulia) Fogheraccia. Sempre in onore a San Giuseppe, si brucia una grande Catasta ad Itri, mentre a Torre Le Nocelle in onore a San Ciriaco, il 15 marzo. In svariate popolazioni 7 ' (562 parole) - 20:44, 6 lug 2021

