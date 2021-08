La definizione e la soluzione di: Avversione patologica per i minori. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : Pedofobia

Altre definizioni con avversione; patologica; minori; Suscita una forte avversione; L'atteggiamento di avversione verso gli stranieri; Lo è la persona che desta avversione; Forte avversione; Inappetenza patologica; Paura patologica delle altezze; Alterna patologicamente depressione ed eccitazione; Uno dei profeti minori; Il terzo dei dodici profeti minori della Bibbia; Gli astri minori; Si esercitano sui minori; Ultime Definizioni