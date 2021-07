La definizione e la soluzione di: Un verbo non comune per.. riunire più elementi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : Assiemare

Curiosità/Significato su: Un verbo non comune per.. riunire piu elementi Simbolo (categoria Voci non biografiche con codici di controllo di autorità) spesso l'uomo tenta di trovare un significato ad un simbolo anche se questo non ne ha; può evocare e focalizzare, riunire e concentrare, in modo analogicamente 17 ' (1 938 parole) - 11:35, 21 apr 2021

Altre definizioni con verbo; comune; riunire; elementi; Nega il concetto del verbo; Il verbo che ricorda Amleto; Un verbo da sterratori; Cambiano il verbo in gergo; Insolito, fuori del comune; Vedi in alto a destra: la parte in comune ai due nomi; Sono fuori dal comune; Vi si riunisce il Comune; Riunire un gruppo di persone; Riunire in sodalizio; Un gruppo di elementi matematici contenuto in un altro; Gli elementi d'accusa; La sinfonica può avere oltre cento elementi; Elementi identificativi e tipici degli artisti; Ultime Definizioni