La definizione e la soluzione di: Veicolo per trasportare liquidi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : Autobotte

Curiosità/Significato su: Veicolo per trasportare liquidi AutoVeicolo ( Veicolo a motore) della strada. Ogni Veicolo riporta sull'omologazione dei dati significativi e caratteristici del Veicolo: i pesi massimi ammessi per ogni asse. Questi 25 ' (2 983 parole) - 00:07, 12 lug 2021

Altre definizioni con veicolo; trasportare; liquidi; L’affitto d’un veicolo; Un veicolo da neve; Veicolo spaziale; Veicolo su cui si viaggia impellicciati; Serie di vagoni usati per trasportare automobili; Gabbia per trasportare il pollame; Gabbia per trasportare polli; Per trasportare pollame; Liquidi lubrificanti; Un sacco porta liquidi; Piccolo tegame spesso usato per scaldare liquidi; Operazione di svuotamento di liquidi in eccesso; Ultime Definizioni