La definizione e la soluzione di: Un'espressione come l'iperbole o l'antonomasia.

Soluzione 14 lettere : Figura Retorica

Curiosità/Significato su: Un espressione come l iperbole o l antonomasia Tropo (retorica) ne rappresenta solo un dettaglio Metonimia, sostituzione in base ad un criterio di contiguità o logica o materiale antonomasia, un nome è sostituito da 3 ' (377 parole) - 10:58, 29 set 2020

Altre definizioni con espressione; come; iperbole; antonomasia; Espressione di malcontento; Yacht e auto di grossa cilindrata ne sono l'espressione; Mi __, nota espressione di Silvio Berlusconi; Mi __, nota espressione di Silvio Berlusconi; Catastrofi come i terremoti e le inondazioni; Una poesia come A Zacinto di Foscolo; Squillanti... come certe risate; I titoli dello Stato come i CCT; Lo è l'iperbole o l'antonomasia; Il medico per antonomasia; Il luogo californiano del cinema per antonomasia; La città per antonomasia della pizza; Il popolo più alto dell'Africa per antonomasia; Ultime Definizioni