La definizione e la soluzione di: Un'arma come lo stiletto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : Pugnale

Curiosità/Significato su: Un arma come lo stiletto stiletto altri significati, vedi stiletto (disambigua). Lo stiletto (dal latino stilus, "piolo, bacchetta") è un'arma bianca simile ad un pugnale, dalla lama molto 4 ' (368 parole) - 23:12, 13 set 2020

