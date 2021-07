La definizione e la soluzione di: E' sovrano in democrazia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : Popolo

Curiosità/Significato su: E sovrano in democrazia democrazia cercando altri significati, vedi democrazia (disambigua). La democrazia (dal greco antico: d?µ??, démos, «popolo» e ???t??, krátos, «potere») etimologicamente 58 ' (7 281 parole) - 18:07, 16 mag 2021

Altre definizioni con sovrano; democrazia; Il sovrano del Kuwait; Primo sovrano del Belgio nel 1831; Il sovrano assoluto degli antichi Egizi; Sovrano più importante del re; Ultime Definizioni