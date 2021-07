La definizione e la soluzione di: Lo sono i cibi per i celiaci in UK. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : Gluten Free

Curiosità/Significato su: Lo sono i cibi per i celiaci in UK Celiachia ( Morbo celiaco) depressione per i celiaci è legata al consumo di glutine. Vi sono studi che dimostrano che i celiaci che non seguono strettamente la dieta sono quelli più 89 ' (10 351 parole) - 17:21, 16 lug 2021

