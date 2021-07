La definizione e la soluzione di: Un sistema per affidare un patrimonio in gestione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : Trust

Curiosità/Significato su: Un sistema per affidare un patrimonio in gestione Legislazione italiana dei beni culturali ( Catalogo generale del patrimonio culturale italiano) con il compito di affidare unitariamente alla specifica competenza di un ministero appositamente costituito la gestione del patrimonio culturale e dell'ambiente 19 ' (2 263 parole) - 08:13, 21 lug 2021

Altre definizioni con sistema; affidare; patrimonio; gestione; Il sistema che fu demolito dalla teoria di Copernico; Il sistema montuoso più alto d'Europa; Sistemare un po’ più vicino; Un sistema... economico per viaggiare; Il patrimonio familiare; Città del palermitano col Duomo patrimonio UNESCO; Città montenegrina patrimonio UNESCO che fu veneta; Il patrimonio dello Stato; Organizzazione dei diversi aspetti della gestione di un territorio; L’organo di gestione di una società di capitali sigla; Di digestione laboriosa; Il vestibolo della digestione; Ultime Definizioni