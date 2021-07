La definizione e la soluzione di: Un recipiente per l'olio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : Lattina

Curiosità/Significato su: Un recipiente per l olio Alessandro Volta (sezione Apparato sperimentale per lo studio della dilatazione dell'aria) temperatura. Un bulbo di vetro graduato contenente aria fu posto capovolto e parzialmente riempito in un recipiente pieno d'acqua, olio o mercurio. La 52 ' (5 985 parole) - 18:26, 6 giu 2021

Altre definizioni con recipiente; olio; Recipiente da prima colazione; Un recipiente di coccio per olio; Un recipiente delle fonderie; Recipiente che raccoglie il metallo fuso; Uno Stato che esporta petrolio; Uno sgradevole cigolio; Si conservano sott’olio; Ricerca petrolio; Ultime Definizioni