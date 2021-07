La definizione e la soluzione di: Prega in sinagoga. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : Ebreo

Curiosità/Significato su: Prega in sinagoga Ebrei iraniani (categoria Ebraismo in Iran) reincontrato il presidente Khatami in una sinagoga, è stata la prima volta che un Presidente iraniano aveva visitato una sinagoga dopo la Rivoluzione Islamica 8 ' (682 parole) - 21:48, 21 mar 2020

Altre definizioni con prega; sinagoga; Non pregano il Signore; Pregano Allah; Vi pregano i Buddisti; Lo si prega in tutte le lingue; Ultime Definizioni