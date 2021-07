La definizione e la soluzione di: Si nutre per gli onesti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : Stima

Altre definizioni con nutre; onesti; Rapace che si nutre di piccoli passeri; Lo nutre il vendicativo; Si nutre di false speranze; Nutre molti asiatici; Onesti, tutti d'un pezzo; Onesti, genuini; L'atteggiamento di coloro che vogliono apparire onesti e virtuosi; Un proverbio che ci ricorda che siamo onesti... finché possiamo!;