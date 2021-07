La definizione e la soluzione di: L'ungherese noto per un cubo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : Rubik

Curiosità/Significato su: L ungherese noto per un cubo cubo di Rubik cubo di Rubik o cubo magico (Rubik-kocka in ungherese) è un celebre poliedro magico 3D inventato dal professore di architettura e scultore ungherese Erno 62 ' (7 406 parole) - 13:26, 17 lug 2021

Altre definizioni con ungherese; noto; cubo; Grande lago ungherese nell'ovest del Paese; La città ungherese con viale Andrássy; Condottiero ungherese; La vasta pianura ungherese; Il Gabriel noto cantante; _ Mattiolo, noto stilista; Il noto... de Tali; Il noto Bocelli; Un'opera... al cubo!; Osso del tarso a forma cuboide; La fine dell'incubo; 12 Le consonanti nel cubo; Ultime Definizioni