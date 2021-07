La definizione e la soluzione di: Un legno per costruzioni navali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : Tek

Curiosità/Significato su: Un legno per costruzioni navali Maestro d'ascia professione di spicco dei vecchi cantieri navali, quando le imbarcazioni venivano ancora costruite prevalentemente in legno. Esperti dei vari tipi di legname 1 ' (128 parole) - 19:45, 18 gen 2021

Altre definizioni con legno; costruzioni; navali; Recipienti di legno; Affusolato cilindretto di legno; Legno per mobili pregiati; Legno per ebanisti; La connessione tra i pezzi delle costruzioni; Costruzioni egiziane come quella di Cheope; Un gioco di costruzioni; Il gioco di costruzioni da­nese con i mattoncini; Officine Navali; Legno per tavolati navali;