La definizione e la soluzione di: Divideva in due Berlino. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : Muro

Curiosità/Significato su: Divideva in due Berlino Battaglia di Berlino bombardamenti angloamericani su Berlino, vedi battaglia aerea di Berlino. La battaglia di Berlino (in tedesco: Schlacht um Berlin; in russo: ?????????? ?????????????? 227 ' (29 980 parole) - 02:50, 14 lug 2021

Altre definizioni con divideva; berlino; Quella di ferro divideva americani e sovietici; Equivale a S.p.A. a Berlino; Anno in cui cadde il Muro di Berlino, per i latini; Bolt lo ha stabilito di velocità a Berlino 2009; Era una zona di Berlino; Ultime Definizioni