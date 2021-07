La definizione e la soluzione di: Si dice per allontanare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : Sciò

Curiosità/Significato su: Si dice per allontanare Acchiappasogni oggetto che serviva ad allontanare sogni molesti o che comunque non aiutavano la crescita spirituale del possessore. Si dice che venisse donato alla 3 ' (345 parole) - 13:15, 17 mag 2021

